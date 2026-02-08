Павло Василенко

Новачок Ліверпуля Жеремі Жаке опинився в центрі тривожних новин ще до свого офіційного переїзду на «Енфілд». 20-річний французький захисник зазнав серйозної травми під час матчу чемпіонату Франції, що може надовго вибити його з гри.

Жаке, який нині виступає за Ренн на правах оренди до завершення сезону, невдало впав у другому таймі поєдинку Ліги 1 проти Ланса. Зустріч завершилася поразкою його команди з рахунком 1:3, а сам футболіст травмував плече. Після матчу гравця негайно відправили на додаткові медичні обстеження, які мають визначити ступінь ушкодження та орієнтовні терміни відновлення.

Травма викликає занепокоєння і в таборі Ліверпуля, адже мерсисайдці вже домовилися про трансфер Жаке. За інформацією британських ЗМІ, англійський гранд заплатить близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів за перспективного центрбека, який приєднається до команди влітку.

Ситуація з обороною червоних ускладнюється ще більше на тлі кадрових втрат. У найближчому матчі Англійської Прем’єр-ліги проти Манчестер Сіті команді не допоможуть одразу кілька захисників – Джованні Леоні, Джо Гомес, Джеремі Фрімпонг і Коннор Бредлі, які також перебувають у лазареті. Таким чином, травма Жаке лише підкреслює глибину проблем Ліверпуля в захисній лінії.