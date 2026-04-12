Сергій Разумовський

У 32-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті впевнено переграв Челсі на виїзді, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0. Поєдинок на Стемфорд Бридж до перерви залишав інтригу, однак у другому таймі команда Пепа Гвардіоли повністю захопила ініціативу та не залишила супернику шансів.

У першій половині зустрічі Челсі зумів стримати атакувальний натиск гостей і не дозволив Манчестер Сіті відкрити рахунок. Проте одразу після перерви ситуація на полі кардинально змінилася. «Містяни» додали в русі, почали діяти гостріше в завершальній стадії атак і дуже швидко втілили свою перевагу в забиті м’ячі.

Рахунок у матчі було відкрито, коли відзначився О'Райллі. Уже за шість хвилин перевагу гостей подвоїв Ґеї, а на 68-й хвилині Доку поставив остаточну крапку в цьому протистоянні. Після третього пропущеного м’яча Челсі вже не зміг повернути інтригу, а Манчестер Сіті спокійно довів зустріч до переконливої перемоги.

Завдяки цьому успіху команда Пепа Гвардіоли набрала 64 очки та скоротила відставання від Арсенала до шести балів. Водночас Манчестер Сіті має ще один матч у запасі.

АПЛ, 32-й тур

Челсі – Манчестер Сіті 0:3

Голи: О'Райллі, 51, Ґеї, 57, Доку, 68

Челсі: Санчес, Ґюсто (Ачемпонґ, 88), Фофана, Гато, Кукурелья, Сантос (Лавія, 67), Кайседо (Ессуґу, 82), Естеван (Ґарначо, 67), Палмер, Нету, Педро (Делап, 82)

Манчестер Сіті: Доннарумма, Нунеш, Хусанов, Ґейї, О'Райллі (Аїт-Нурі, 64), Сілва (Ковачич, 81), Родрі, Семеньо, Шеркі (Фоден, 76), Доку (Савіньйо, 76), Голанд

Попередження: Естеван (12), Кукурелья (54), Ессуґу (90+9) – Семеньо (38)