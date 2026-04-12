Ф’юрі підтвердив, що готовий провести трилогію з Усиком
У Циганського короля є одна умова
близько 3 годин тому
Тайсон Ф’юрі / Фото - Sky Sports
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) заявив, що готовий провести трилогію з володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
«Я хочу битися з Ентоні Джошуа. І все. Я не… Або, або якщо Ей Джей цього не хоче – тоді давайте зробимо трилогію з Усиком.
Але мені, б***ь, потрібна чесна гра».
Нагадаємо, в ніч на 12 квітня британець переміг одностайним рішенням суддів росіянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 KO).
Одразу після цього Тайсон кинув виклик Ентоні Джошуа, який спостерігав за поєдинком у рингсайді.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04