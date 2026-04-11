Визначилися всі учасники фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг
Фінальна частина пройде у вересні
близько 1 години тому
Визначилися вісім національних збірних, які виступлять у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. Крім України, за титул змагатимуться Велика Британія, Італія, Іспанія, Бельгія, Казахстан, Чехія та Китай.
Українська команда пробилася до фіналу завдяки перемозі над Польщею з рахунком 4:0 у кваліфікації.
Вирішальна стадія турніру відбудеться у вересні в Китаї.
Олійникова принесла Україні четверту перемогу над Польщею в Кубку Біллі Джин Кінг.
