Денис Сєдашов

Визначилися вісім національних збірних, які виступлять у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. Крім України, за титул змагатимуться Велика Британія, Італія, Іспанія, Бельгія, Казахстан, Чехія та Китай.

Українська команда пробилася до фіналу завдяки перемозі над Польщею з рахунком 4:0 у кваліфікації.

Вирішальна стадія турніру відбудеться у вересні в Китаї.

Олійникова принесла Україні четверту перемогу над Польщею в Кубку Біллі Джин Кінг.