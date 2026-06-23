Сергій Разумовський

Лаціо офіційно оголосив про призначення Дженнаро Гаттузо новим головним тренером першої команди. Італійський фахівець очолить римський клуб і відповідатиме за підготовку команди до наступних матчів у Серії А та єврокубкових турнірах.

У клубі повідомили, що керівництво ухвалило рішення довірити Гаттузо роботу з основним складом, розраховуючи на його значний футбольний досвід, професіоналізм, лідерські якості та рішучість у досягненні поставлених спортивних цілей.

Представники Лаціо привітали нового наставника з призначенням і висловили впевненість, що його знання футболу, характер переможця та вимогливість до себе й гравців допоможуть команді зробити крок уперед. У Римі очікують, що під керівництвом Гаттузо команда зможе стабільно прогресувати, покращити результати в чемпіонаті Італії та успішно виступати на міжнародній арені.

Для самого Гаттузо робота в Лаціо стане черговим важливим етапом у тренерській кар’єрі. Колишній півзахисник збірної Італії та Мілана вже має досвід роботи з низкою клубів, а тепер отримає новий виклик у одному з найвідоміших клубів Серії А.

Однак попередній свій досвіт Гаттузо навряд занесе собі в актив, адже під його керівництвом збірна Італії сенсаційно втретє поспіль не пробилася на чемпіонат світу.