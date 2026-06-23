Франція з дублем Мбаппе розгромила Ірак і вийшла в плейоф ЧС-2026
Французи здобули впевнену перемогу
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: Getty Images
Збірна Франція розгромила Ірак з рахунком 3:0 у другому турі групи I на чемпіонаті світу. Матч був затьмарений двогодинною перервою через погодні умови.
Дубль оформив нападник французів Кіліан Мбаппе, а ще один м’яч забив Усман Дембеле.
Збірна Франції з шістьма очками впевнено вийшла до плейоф турніру. Ірак зазнав другої поразки, адже у першому турі поступився Норвегії (1:4).
У третьому турі чемпіонату світу, 26 червня, Франція зустрінеться з Норвегією, а Ірак зіграє з Сенегалом. Початок обох ігор заплановано на 22:00 за київським часом.
Чемпіонат світу-2026, 2-й тур
Група І
Франція – Ірак – 3:0
Голи: Мбаппе, 14, 54; Дембеле, 66.