Сергій Разумовський

Тоттенгем офіційно оголосив про перехід нападника Манчестер Сіті Омара Мармуша. Лондонський клуб узяв єгипетського футболіста в оренду до завершення поточного сезону.

From Cairo to North London.



Omar Marmoush, welcome to the Spurs family 🤍 pic.twitter.com/VChBAszuan — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 27, 2026

Угода між сторонами передбачає обов’язковий викуп прав на двадцятисемирічного форварда після закінчення орендного періоду. Таким чином, Мармуш має залишитися в Тоттенгемі на постійній основі, якщо будуть виконані передбачені контрактом умови.

За попередньою інформацією, повноцінний трансфер єгиптянина обійдеться лондонському клубу в 50 мільйонів фунтів. Ще £10 млн Манчестер Сіті може отримати у вигляді бонусних виплат, розмір яких залежатиме від виступів футболіста та командних результатів «шпор».

Перехід Мармуша став черговим масштабним трансфером між двома англійськими клубами. У вівторок Тоттенгем також завершив придбання бразильського вінгера Савіньйо, який раніше виступав за Манчестер Сіті. За цього футболіста лондонці заплатили 100 мільйонів фунтів.

Загалом витрати Тоттенгема на посилення складу вже перевищили £312 млн. Керівництво клубу проводить масштабну перебудову команди та активно працює на трансферному ринку, намагаючись сформувати склад, здатний боротися за високі місця в англійському футболі.

Окрім Мармуша та Савіньйо, склад «шпор» поповнили Матеуш Фернандеш, який раніше представляв Вест Гем, півзахисник Сандро Тоналі з Ньюкасла та захисник Ян Пауль ван Гекке з Брайтона. Також лондонська команда підписала Маркоса Сенесі, Енді Робертсона і воротаря Мартіна Дубравку. Усі троє приєдналися до клубу на правах вільних агентів.

Омар Мармуш перейшов до Манчестер Сіті з франкфуртського Айнтрахта в січні минулого року. Англійський клуб заплатив за його трансфер 59 мільйонів фунтів. За час виступів у складі містян єгиптянин провів 62 матчі в усіх турнірах і забив 16 голів.

Мармуш здебільшого діє на позиції нападника, однак також здатен грати на флангах атаки та відтягуватися в глибину. Його універсальність, швидкість і вміння створювати моменти можуть стати важливими для Тоттенгема, який прагне посилити атакувальну лінію.

Водночас футболіст залишив Манчестер Сіті після зміни головного тренера. Пеп Гвардіола, під керівництвом якого клуб підписував Мармуша, залишив команду влітку.