Динамо не відпустило талановитого вінгера у збірну України на Євро
Турнір стартує вже сьогодні
близько 3 годин томуПідписатися в
Богдан Редушко. Фото: ФК Динамо
Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко повідомив, що вінгер Динамо Богдан Редушко не зможе допомогти команді на Євро-2026.
«На жаль, Динамо не відпустило Богдана. Хоч ми й пропонували їм тільки на дві гри взяти Богдана і відпустити його після другого матчу з сербами, на жаль, керівництво та Ігор Костюк не пішов нам назустріч. Шкода, але що робити? У нас є інші гравці, які, готові підставити плече», – наводить слова Михайленка «Суспільне».
Команда Михайленка на груповій стадії Євро-2026 який відбуватиметься з 28 червня по 11 липня в Уельсі, виступатиме у квартеті В разом із Хорватією, Італією та Сербією.
29 червня Україна в 1 турі Євро-2026 зіграє проти Хорватії (22:00).