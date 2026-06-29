Де і коли дивитися матчі збірної України на Євро-2026
Турнір пройде в Уельсі
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото: УАФ
Фінальна стадія чемпіонату Європи-2026 серед юнаків до 19 років відбудеться з 28 червня по 11 липня в Уельсі. Серед учасників турніру є і збірна України, яку очолює Дмитро Михайленко.
Хто транслюватиме турнір в Україні?
- На медіасервісі MEGOGO поєдинки будуть доступні в розділі «Спорт» (за передплатою), а також на безкоштовному телеканалі «MEGOGO СПОРТ» (у мережах Т2 і кабельного ТБ).
- На платформах «Суспільне Спорт» і місцевих каналах «Суспільного» транслюватимуться всі матчі збірної України на турнірі, а також один поєдинок кожного ігрового дня.
Розклад матчів збірної України U-19 на Євро-2026
- Хорватія (U-19) – Україна (U-19) – 29 червня, 22:00
- Сербія (U-19) – Україна (U-19) – 2 липня, 20:00
- Україна (U-19) – Італія (U-19) – 5 липня, 18:00