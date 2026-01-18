Павло Василенко

Легендарний форвард Манчестер Юнайтед і найкращий бомбардир в історії клубу Вейн Руні несподівано зробив особисте зізнання, яке привернуло увагу футбольної спільноти. Колишній капітан збірної Англії розповів, що повністю втратив слух на ліве вухо – обставина, яка нині безпосередньо впливає на його роботу телевізійного експерта та коментатора.

Про це Руні відкрито заявив під час популярного шоу BBC «Match of the Day». Під час зйомок він звернувся до технічної команди з проханням змінити налаштування навушника, пояснивши причину глядачам просто в ефірі. Саме цей момент і став першим публічним підтвердженням його проблем зі слухом.

«Чи можу я використовувати навушник у цьому вусі?» – запитав Руні, показуючи на праве, а згодом додав, що ліве повністю не працює.

За словами 40-річного ексфутболіста, у шумному середовищі йому складно розібрати, що говорять ведучі чи колеги по студії, зокрема Келлі Кейтс.

Раніше Руні ніколи не розповідав про цей стан публічно, а також не уточнив, коли саме і за яких обставин виникли проблеми зі слухом. Попри це, легенда Манчестер Юнайтед продовжує активну медійну кар’єру, доводячи, що навіть такі труднощі не стають перешкодою для професіоналізму.