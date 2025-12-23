Руні назвав найстабільнішого бомбардира Ліверпуля цього сезону
Англієць похвалив французького форварда
близько 1 години тому
Колишній форвард Манчестер Юнайтед Уейн Руні поділився думкою про виступи нападника Ліверпуля Уго Екітіке.
«Тиск на нього, мабуть, був величезним, тому що він обійшовся клубу в чималу суму, а з урахуванням того, що Ліверпуль придбав ще й Флоріана Вірца та Александера Ісака, це теж на нього давило в плані попадання до стартового складу.
Він найстабільніший гравець у команді із забитих голів, і загалом його гра дуже хороша. Він виходить на поле з певним настроєм, що мені також подобається», — зазначив Руні.
У сезоні 2025/26 Екітіке зіграв 24 матчі, забив 11 м'ячів і зробив одну результативну передачу.
