Колишній форвард Манчестер Юнайтед Уейн Руні поділився думкою про виступи нападника Ліверпуля Уго Екітіке.

«Тиск на нього, мабуть, був величезним, тому що він обійшовся клубу в чималу суму, а з урахуванням того, що Ліверпуль придбав ще й Флоріана Вірца та Александера Ісака, це теж на нього давило в плані попадання до стартового складу.

Він найстабільніший гравець у команді із забитих голів, і загалом його гра дуже хороша. Він виходить на поле з певним настроєм, що мені також подобається», — зазначив Руні.