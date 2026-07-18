Сергій Разумовський

Барселона може відмовитися від ідеї підписання нападника Атлетіко Хуліана Альвареса. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, мадридський клуб продовжує займати жорстку позицію щодо майбутнього аргентинського форварда та не планує продавати його цього літа. В Атлетіко розраховують на Альвареса і не мають наміру відкривати двері для переговорів, якщо сам футболіст не зробить чіткий крок у напрямку трансферу.

У Барселоні поступово починають усвідомлювати складність цієї операції. Каталонський клуб розуміє, що домовитися з Атлетіко буде майже неможливо, якщо Альварес особисто не попросить мадридців відпустити його. Саме позиція гравця може стати ключовим фактором у потенційному переході.

Попри труднощі, Барселона поки не закриває цей напрямок остаточно. Клуб має намір продовжити роботу над трансфером до 31 липня. До цього дедлайну каталонці оцінюватимуть шанси на здійснення угоди та стежитимуть за тим, чи зміниться позиція Атлетіко або самого Альвареса.

Якщо до кінця липня в Барселоні дійдуть висновку, що реальної можливості підписати аргентинського нападника немає, клуб переключиться на інші варіанти. У такому разі блауграна може вийти на ринок у пошуках альтернативного центрального форварда.

Водночас у каталонців є й внутрішній сценарій. Якщо підписати нового нападника не вдасться, тренерський штаб може використати одного з нинішніх футболістів у ролі хибної дев’ятки. Серед кандидатів на цю позицію називаються Дані Ольмо та Ламін Ямаль. Обидва гравці здатні діяти між лініями, створювати моменти для партнерів і відкривати простір у фінальній третині поля.

Президент Барселони Жоан Лапорта вже дав зрозуміти, що клуб не збирається чекати надто довго. За його словами, каталонці мають чіткі часові межі щодо цієї операції, і якщо ситуація не зрушить із місця, пропозиція буде відкликана.

На тлі складності переговорів щодо Альвареса, головним трансферним пріоритетом Барселони залишається підписання центрального нападника. Каталонський клуб шукає гравця, який зможе посилити атакувальну лінію та стати важливою фігурою в довгостроковому проєкті команди.

Нагадаємо, Барселона позичає 210 мільйонів євро заради гучних трансферів.