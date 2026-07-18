Павло Василенко

Барселона продовжує активно працювати на трансферному ринку та готує масштабне фінансове вливання для посилення складу. За інформацією Cadena SER, каталонський клуб залучив позику у розмірі 210 мільйонів євро, яка буде забезпечена майбутніми доходами від телевізійних прав.

Отримані кошти мають допомогти «блаугранас» продовжити трансферну кампанію. Раніше клуб уже витратив близько 80 мільйонів євро на придбання англійського вінгера Ентоні Гордона, а тепер близький до ще одного гучного трансферу. За даними іспанських ЗМІ, Барселона досягла домовленості з нападником дортмундської Боруссії Карімом Адеємі. Наступним кроком мають стати переговори між клубами, адже контракт німця чинний до літа 2027 року.

Водночас інтерес каталонців до Адеємі не означає відмову від боротьби за форварда Атлетіко Хуліана Альвареса, який залишається пріоритетною трансферною ціллю.

Необхідність у новій позиці пояснюється не лише трансферною активністю, а й фінансовими труднощами клубу. Через затримку реконструкції «Камп Ноу» Барселона не може повноцінно використовувати стадіон у комерційних цілях, а також ризикує знову зіткнутися з обмеженнями фінансового фейр-плей.