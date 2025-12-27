Павло Василенко

Марк-Андре тер Штеген визначився зі своїм майбутнім у Барселоні та висунув чітку умову, за якої готовий покинути каталонський клуб. Уже відомо, за яких обставин 33-річний німецький воротар може змінити команду.

Минулого року тер Штеген зазнав серйозної травми – розриву сухожилля надколінка правого коліна. Під час відновлення до цього додалися проблеми зі спиною, що значно ускладнило повернення на поле.

У листопаді з’явилися перші позитивні сигнали: воротар відновив індивідуальні тренування та очікував дозволу повернутися до роботи з основною групою. Наприкінці минулого місяця він офіційно почав тренуватися з командою, що водночас відкрило шлях до кадрових рішень у воротарській лінії.

Наразі в заявці Барселони також перебувають Жоан Гарсія, Дієго Кохен та Войцех Щенсни. Попри це, тер Штеген наполягав на бажанні залишитися в клубі.

Втім, видання Sport.es повідомило про несподіваний поворот. За інформацією джерела, німецький голкіпер не виключає відхід з Барселони, але лише за однієї умови – якщо новий клуб відповідатиме його статусу та рівню.

Тер Штеген не має наміру поспішати з рішенням і готовий тимчасово залишатися навіть третім номером у воротарській ієрархії. Водночас такий сценарій майже напевно означає пропуск чемпіонату світу.

Інтерес з боку топклубів наразі відсутній. Єдиною конкретною пропозицією стала оренда від Жирони, однак воротар відмовився від цього варіанту. Також він категорично не розглядає переходи до клубів із Близького Сходу.

У поточному сезоні 33-річний німець провів лише один матч – у третьому раунді Кубка Іспанії, де Барселона зіграла проти Гвадалахари, і тер Штеген зберіг свої ворота «сухими».