Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген поки що не визначився з подальшою кар'єрою, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 33-річний воротар розглядає можливість відходу з каталонського клубу, незважаючи на нещодавні чутки. Остаточне рішення поки не ухвалене, проте якщо він залишиться, існує ризик опинитися в ролі запасного у другій частині сезону, оскільки прагне отримувати ігрову практику перед чемпіонатом світу-2026.

Цього сезону німецький голкіпер ще не виходив на поле, продовжуючи відновлення після серйозної травми. Його контракт із Барселоною розрахований до 2028 року, що дає клубу час для переговорів, але Тер Штеген шукає гарантії регулярного ігрового часу.

