Нападник Барселони Роберт Левандовскі висловився щодо чуток про можливе скорочення заробітної плати в клубі, повідомляє Sport.pl.

Такої розмови немає. Це залежить від планів клубу і від того, чого хочу я сам. Зараз я не можу зі стовідсотковою впевненістю сказати, що якщо Барселона зробить пропозицію, я погоджуся.

Звісно, я дуже поважаю Барселону і знаю, що це за клуб. Моя роль, коли я прийшов у команду, полягала в тому, щоб прищепити стандарти менталітету та працелюбності, і я це робив.

Тепер я просто насолоджуюся кожним матчем, який граю за Барселону.