Капітан Ліверпуля та основний центрбек команди Вірджил ван Дейк прокоментував поразку від Борнмута з рахунком 2:3 у поєдинку 23-го туру АПЛ. Нідерландський захисник визнав, що гра в обороні залишала бажати кращого, і погодився, що саме пропущені м'ячі стали ключовою проблемою в цьому матчі.

«Я дуже розчарований. Остання хвилина гри була дуже важкою, ми дуже наполегливо працювали у другому таймі, щоб повернутися у гру, і пропустити гол наприкінці матчу було дуже прикро. Я відчував, що мене заблокували, але суддя і VAR не врахували це. Я можу стояти тут і говорити, що цього не мало бути, але це сталося, і що є, те є.

Перший гол було важко оцінити, вітер дуже вплинув, тому було важко. Пропустити такий гол – це не проблема, але це недобре. Пропустити два голи за короткий проміжок часу – це зовсім недобре. Гол, який ми забили в першому таймі, був дуже важливим для імпульсу в другому таймі».