Головний тренер Ліверпуля Арне Слот найближчим часом може бути звільнений зі своєї посади. За інформацією MatchDay Central, поразка від Борнмута стала вирішальною для керівництва мерсисайдського клубу, яке остаточно втратило довіру до нідерландського фахівця.

Зазначається, що в клубі вже ухвалено внутрішнє рішення про припинення співпраці зі Слотом. Наразі боси Ліверпуля активно оцінюють можливі кандидатури, які можуть очолити команду після його відставки.

Арне Слот очолив Ліверпуль у 2024 році, змінивши на посаді Юргена Клоппа. Його дебютний сезон у клубі вийшов надзвичайно успішним, адже червоні одразу стали чемпіонами Англії. Втім, поточна кампанія складається для команди значно складніше.

Після 23 турів Прем’єр-ліги Ліверпуль посідає четверте місце в турнірній таблиці, маючи в активі 36 очок. Відставання від лідера чемпіонату становить уже 14 балів.