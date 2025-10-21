Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко прокоментував нічию в матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги проти Вереса (1:1). Слова фахівця передає пресслужба рівнян.

Найголовніше, ми не використали нагоди, які створили. А коли не забиваєш - дуже важко говорити про якість гри. Бо все, що ми робимо - ми робимо, щоб забити м'яч. Коли забитих м'ячів нема - ніхто не бачить тієї праці, яку команда проробила, щоб дістатися до воріт суперника.

У нас була одна ціль з Вересом - це перемога. Три очки взяти не вдалося, але дякую хлопцям за характер. На жаль, пропустили гол, який не знаю навіть як описати. На мою думку, це був навіть не удар, а подача.

Можу тільки похвалити гравців, які вийшли на заміну. Вони дійсно додали і команда зробила усе можливе, щоб взяти три очки. Навіть не одне, а усі три. Бо ми навіть за рахунку - 1:1 прагнули взяти три очки в цьому матчі.

Ми знали, що дуже важко тут буде грати. Усім важко, не тільки Олександрії. Бо у Рівному є вболівальники. Це те, чого зараз не вистачає в більшості міст і стадіонів нашої країни. Тут є вболівальники, які дуже палко підтримують свою команду і Верес вдома завжди грає дуже агресивно, дуже дисципліновано.