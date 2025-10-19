Верес зіграв унічию з Олександрією (1:1) у дев'ятому турі чемпіонату України.

Господарі вийшли вперед на 56-й хвилині після вражаючого голу Костянтиноса Стамуліса. Грек отримав передачу від Ерена Айдіна і з гострого кута пробив, оформивши свій перший м'яч за Верес.

Олександрію врятував Хуссейн Туаті на 90+3 хвилині після пасу Матеуса Амарала.

Після цієї зустрічі Верес посідає 12-е місце у турнірній таблиці з 9 очками, а Олександрія розташувалася на 13-й позиції, маючи в активі 8 балів.

Українська Прем'єр-ліга. 9-й тур

Верес – Олександрія – 1:1

Голи: Стамуліс, 56 – Хуссейн, 90+4