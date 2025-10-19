Верес втратив перемогу над Олександрією в компенсований час
Команда з Рівного не втримала переможний рахунок
близько 1 години тому
Верес - Олександрія/фото: Верес
Верес зіграв унічию з Олександрією (1:1) у дев'ятому турі чемпіонату України.
Господарі вийшли вперед на 56-й хвилині після вражаючого голу Костянтиноса Стамуліса. Грек отримав передачу від Ерена Айдіна і з гострого кута пробив, оформивши свій перший м'яч за Верес.
Олександрію врятував Хуссейн Туаті на 90+3 хвилині після пасу Матеуса Амарала.
Після цієї зустрічі Верес посідає 12-е місце у турнірній таблиці з 9 очками, а Олександрія розташувалася на 13-й позиції, маючи в активі 8 балів.
Українська Прем'єр-ліга. 9-й тур
Верес – Олександрія – 1:1
Голи: Стамуліс, 56 – Хуссейн, 90+4