Назвав причину. Гравець, що до жовтня був вільним агентом не до кінця задоволений дебютом за Верес
Рівненський клуб на останніх хвилинах втратив перемогу над срібним призером минулого сезону, а Тарануха не виконав свій план на гру
37 хвилин тому
Новачок Вереса Ростислав Тарануха дебютував за клуб у матчі 9-го турі УПЛ проти Олександрії (1:1). Футболіст поділився оцінкою свого виступу, його слова передає пресслужба рівнян.
Отримав більше задоволення від гри, ніж очікував. Від цього стадіону, від цієї неймовірної атмосфери. У Вереса неймовірні вболівальники, неймовірна підтримка. Я це відчув. Сьогодні був справжній бій на футбольному полі. Ми віддали грі усі сили. Звичайно, прикро втрачати перемогу на останніх хвилинах. Втратили два очки. Але, можна сказати, що і одне в актив собі записали.
Я намагався бути корисним команді. Старався вигризати м'ячі у суперників. Дуже хотілося забити у дебютному матчі - на жаль, не вдалося. Буду працювати, щоб забити у наступній грі. Мушу сказати, що в новій команді почуваюся дуже комфортно. Всі мене підтримали і я відчував цю енергію команди.
