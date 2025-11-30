Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко прокоментував поразку від Руха (0:1) у 14-му турі чемпіонату України. За його словами, команда провалила стартові 20 хвилин матчу, і він не може знайти цього пояснення.

Нестеренко також наголосив, що зустріч мала велике значення для Олександрії.