Нестеренко жорстко відреагував на поразку Олександрії від Руха
Його підопічні опустилися в зону прямого вильоту
близько 15 годин тому
Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко прокоментував поразку від Руха (0:1) у 14-му турі чемпіонату України. За його словами, команда провалила стартові 20 хвилин матчу, і він не може знайти цього пояснення.
Нестеренко також наголосив, що зустріч мала велике значення для Олександрії.
«Нам не вдалися перші 20 хвилин взагалі. Зараз дуже важко сказати, що саме повпливало на такий старт матчу. Дуже важко, чесно кажучи, знайти зараз швидко відповіді, тому що потрібно заспокоїтися перш за все і вже на більш свіжу голову обміркувати все, але так не можна грати перші хвилини в домашньому матчі в такій грі.
Навіть думки немає, що хтось не зрозумів, яка гра нас чекає. Це була гра лобова, гра за шість очок, багато обговорювали, наскільки важка і важлива гра нас чекає. І те, як ми почали матч – навіть не можу зараз знайти відповідь на це», заявив Нестеренко для УПЛ-ТБ.
