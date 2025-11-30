Сьогоднішній тур УПЛ стартував матчем між Олександрією та Рухом. Господарі ухвалили рішення не допускати глядачів на трибуни, тож зустріч у райцентрі Кіровоградської області відбулася при порожньому стадіоні.

Гості зі Львова перевершували суперника в атаці та зуміли відкрити рахунок на 21-й хвилині. Роман на фланзі обіграв відразу двох захисників і завдав удару в ближній кут. Голкіпер Довгий повинен був виручати, але припустився грубої помилки, пропустивши м'яч прямо між рук.

Після 14 турів Олександрія йде передостанньою, маючи в активі 10 балів. Рух розташувався на 13-му рядку і випереджає команду Кирила Нестеренка на три пункти.

Чемпіонат України. УПЛ. 14-й тур.

Олександрія – Рух – 0:1.

Гол: Роман, 21.