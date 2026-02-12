Павло Василенко

Неприємні новини надійшли з табору лондонського Арсенала. Німецький півзахисник Кай Гаверц знову опинився в лазареті, цього разу через ушкодження м’яза. За інформацією британських медіа, 25-річний футболіст гарантовано пропустить найближчі ключові поєдинки команди Мікеля Артети – матч Англійської Прем’єр-ліги з Брентфордом у четвер, чвертьфінал Кубка Англії, а також принципове північнолондонське дербі з Тоттенгемом, яке відбудеться наступного тижня.

Для Гаверца це черговий удар у непростому сезоні. Німецький універсал лише нещодавно повернувся до повноцінних тренувань після серії травм, але знову змушений зробити паузу. На старті чемпіонату він зазнав ушкодження коліна, а ще раніше – у лютому 2025 року – переніс операцію на підколінному сухожиллі.

У підсумку після серпневої травми Гаверц зіграв лише у шести матчах у всіх турнірах. У чотирьох інших поєдинках, серед яких був і півфінал Кубка ліги проти Челсі, він зумів відзначитися двома голами та двома результативними передачами, довівши свою важливість для команди.

Проблеми з кадрами в Арсеналі лише загострюються. Артета й без того змушений маневрувати через травми Мікеля Меріно та капітана Мартіна Едегора в центрі поля, а на фланзі атаки команді бракує Букайо Сака. Втрата Гаверца в такій ситуації стає серйозним викликом для «канонірів» у вирішальний відрізок сезону.