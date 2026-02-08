Артета оцінив перформанс Арсенала у грі проти Сандерленда
Лондонці закріпились у лідерах
30 хвилин тому
Мікель Артета / Фото - Getty Images
Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки матчу 25 туру АПЛ проти Сандерленда (3:0). Його слова наводить NBC Sports.
Ми дуже задоволені грою і результатом. Дуже складний матч, цей суперник дійсно хороший і створює тобі проблеми. Завдяки йому цей матч був дуже довгим.
Якщо говорити про моменти біля наших воріт, то ми нічого не дали створити. Але відчувалося, що неможливо по-справжньому домінувати і контролювати гру, тому що суперник добре вміє зривати комбінації.
Я дуже задоволений тим, що гравці роблять кожні три дні, їм слід віддати належне», – сказав Артета.
Арсенал розгромив Сандерленд, хет-трик Палмера приніс Челсі виїзну перемогу над Вулвергемптоном.
