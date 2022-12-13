Невілл: «Поведінка збірної Аргентини в деяких випадках було ганебною»

футбольний експерт Гаррі Невілл висловився про шанси збірної Аргентини виграти ЧС-2022. Його цитує Sky Sports.

Завдяки фанатам, які приїхали в Катар, у них є дух і злість. Вони відчувають, що можуть зробити це. Аргентинським захисникам завжди були властиві злість і готовність побитися. Габріель Хайнце на розминку одягав футболку збірної Аргентини під майку Манчестер Юнайтед.

Вони так переживають за свою країну, що неможливо повірити. У них живе біль. Вони принесли її навіть на лавку запасних. Серед цих звірів є краса – Ліонель Мессі, який дарує чудові моменти свого сяйва.

У поєднанні з завзятістю і жахом деяких їхніх вчинків це виглядає як поєднання, потрібне для перемоги