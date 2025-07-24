Неймар бурхливо відсвяткував гол. М'яч не перетнув лінію воріт. ВІДЕО
Нападник також після матчу вступив у суперечку з фанатом
близько 2 годин тому
Нападник Сантоса Неймар опинився в центрі скандалу після поразки команди від Інтернасьонала (1:2) у 16 турі бразильської Серії А.
Після фінального свистка Неймар підійшов до трибун, де посварився з одним із уболівальників. Як повідомляє Globo Esporte, конфлікт вдалося зупинити лише після втручання воротаря Жоао Пауло.
Ще під час другого тайму нападник вже проявляв емоції у бік трибун — цей момент потрапив у пряму трансляцію. Все сталося невдовзі після того, як Неймар не реалізував гольовий момент: його удар відбив воротар Інтернасьонала Серхіо Рочет — м’яч влучив у штангу, після чого опинився в руках голкіпера просто на лінії воріт. При цьому Неймар вже почав святкувати взяття воріт перед фанатами.
Після цієї поразки Сантос опустився на 17-те місце в турнірній таблиці та наразі перебуває в зоні вильоту.
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