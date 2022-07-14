Неймар не збирається залишати ПСЖ

Крім того, новий тренер парижан хоче бачити бразильця в команді

Нападник ПСЖ неймар не має наміру змінювати клуб в літній міжсезоння, повідомляє Goal.

За інформацією джерела, Неймар хоче якомога краще підготується до майбутнього чемпіонату світу-2022 в Катарі, тому не хотів би змінювати обстановку і розривати тренувальний процес.

У 30-річного Неймара контракт з ПСЖ ще на 3 роки, до того ж новий головний тренер парижан Крістоф Галтьє хоче залишити бразильця в команді.

Раніше повідомлялося, що на Неймара полює «Мілан».