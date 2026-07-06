Сергій Разумовський

Нападник Сантоса Неймар після поразки Бразилії від Норвегії з рахунком 1:2 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 публічно заявив про завершення виступів за національну збірну.

Футболіст емоційно підсумував свою кар’єру в команді Бразилії, зазначивши, що неодноразово намагався повернутися на свій найвищий рівень і допомагати збірній у вирішальних матчах. За його словами, усе почалося на стадіоні Мет-Лайф і там же фактично завершилося, тож тепер його шлях у національній команді добіг кінця.

Я намагався, намагався, знову і знову. Все почалося тут, на стадіоні Мет-Лайф, і тут я й закінчив. Тепер усе скінчилося. Неймар

“INTENTÉ, INTENTÉ. AHORA TERMINÓ. COMENCÉ AQUÍ, TERMINÉ AQUÍ”.



Neymar se RETIRA de la Selección de Brasil en entrevista con Globo.



Fin de una era. 💔🇧🇷 pic.twitter.com/Mi5uFghJ8O — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 5, 2026

На чемпіонаті світу-2026 Неймар проводив свій прощальний турнір за Бразилію. У поєдинку проти Норвегії 34-річний форвард реалізував пенальті, однак цього виявилося недостатньо, щоб урятувати команду від вильоту. Загалом на турнірі він встиг взяти участь лише у двох матчах, провів на полі 37 хвилин і відзначився одним голом.

За всю кар’єру в збірній Бразилії Неймар зіграв рівно 130 матчів. На його рахунку 80 забитих м’ячів і 59 результативних передач, що робить його найрезультативнішим футболістом в історії національної команди.