Сергій Разумовський

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Бразилії поступивлася Норвегії.

Перший тайм минув без голів, хоча обидві команди були близькими до взяття воріт. Один із ключових епізодів стався після призначення скандального пенальті у ворота Норвегії за фол з боку Крістоффера Аєра. Водночас у розвитку атаки Раян порушив правила проти Антоніо Нуси, однак цей момент арбітри VAR навіть не розглядали. Утім, Норвегію урятував Ор’ян Нюланд, який відбив удар Бруну Гімараеса з 11-метрової позначки.

Свій супермомент мала і Норвегія. Ерлінг Голанд продавив суперників, після чого м’яч відскочив до Мартіна Едегора. Півзахисник пробивав із лінії штрафного майданчика, але Аліссон здійснив блискучий сейв і врятував Бразилію.

Після перерви команда Карло Анчелотті відповіла небезпечним моментом Ендріка. Вінісіус Жуніор виконав філігранну передачу на хід форварду, однак представник Реала невдало прийняв м’яч, і Нюланд встиг скоротити дистанцію та завадив йому завдати акцентованого удару.

Згодом на полі з’явився Неймар, однак головним героєм зустрічі став не він, а Голанд. Норвезький нападник протягом десяти хвилин оформив дубль і фактично зняв усі питання щодо переможця матчу. Також суперфорвард наздогнав Мессі у гонці бомбардирів (по 7 голів).

За рахунку 0:1 Бразилія ще намагалася врятувати гру та створила кілька напівмоментів. Неймар обіграв двох суперників, але зупинився на третьому; згодом після боротьби м’яч ледь не перелетів за комірець Нюланду, проте голкіпер встиг зреагувати. Найгострішим був епізод за участю Каземіро, але його простріл не знайшов адресата у штрафному майданчику.

На останній хвилині було призначено ще один пенальті. Його взявся виконувати Неймар, однак його точний удар уже не врятував положення. Проте, хоча б, залишив останній ЧС у кар'єрі з голом.

У підсумку Норвегія здобула перемогу та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, де 12 липня зіграє проти переможця пари Мексика – Англія. Бразилія ж продовжила свою невдалу серію проти Норвегії до п’яти матчів. Бразильці досі жодного разу в історії не перемагали цього суперника.

Чемпіонат світу-2026, 1/8 фіналу

Бразилія – Норвегія 1:2

Голи: Неймар, 90+10 (пен.) – Голанд, 79, 90

Бразилія: Аліссон, Сантос, Даніло Луїс, Магальяес, Маркіньйос, Каземіро, Гімараес (Лоуренсо 79), Мартінеллі (Неймар 67), Раян (Данiло Сантос 67), Вінісіус Жуніор, Кунья (Ендрік 58)

Норвегія: Нюланд, Вольфе (Естіґор 90+5), Рюерсон (Еурснес 63), Геґґем, Аєр, Берг, Берґе, Едеґор, Нуса (Ск'єльдеруп 46), Голанд, Сорлот (Бобб 46)

Попередження: Неймар, 90+6