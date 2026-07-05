Павло Василенко

Збірна України U-19 у матчі третього туру групи В зустрічалася з командою Італії. Поєдинок завершився мінімальною перемогою синьо-жовтих з рахунком 1:0. Єдиний м’яч на 30-й хвилині забив Богдан Оличенко.

Після перерви італійці більше володіли м'ячем і створили кілька небезпечних моментів, однак голкіпер Денис Марченко кілька разів урятував команду.

Команда Дмитра Михайленка виграла всі три матчі групового етапу та посіла перше місце в квартеті. У півфіналі Євро-2026 українці зустрінуться зі збірною Німеччини. Матч відбудеться 8 липня о 21:00.

Українська команда також гарантувала участь у чемпіонаті світу (U-20), який у 2027 році прийматимуть Узбекистан та Азербайджан.

Чемпіонат Європи 2026, 3-й тур

Група В

Україна U-19 – Італія U-19 – 1:0

Гол: Оличенко 30.