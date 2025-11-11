У поєдинку 33-го туру чемпіонату Бразилії між Сантосом і Фламенго нападник Неймар став автором незвичного епізоду. Під час розіграшу м’яча від воріт зірковий футболіст, незадоволений діями партнерів, сам прибіг у штрафний майданчик і виконав удар від воріт, розпочавши атаку через коротку передачу на захисника.

Втім, уже за кілька секунд його партнер знову відправив м’яч дальнім пасом на чужу половину поля, що викликало посмішку навіть у суперників.

Бразилія. Серія А. 33-й тур

Фламенго – Сантос 3:2 (Лео 37, Карраскаль 51, Енріке 81 – Бонтемпо 89, Діас 90+1)

Неймар повернувся до Сантоса у січні 2025 року після виступів за Барселону, ПСЖ та Аль-Хіляль. У поточному сезоні форвард відіграв 15 матчів у Серії А та забив 3 голи.

Після 33 турів команда з міста Сантос перебуває на 17-й позиції в зоні вильоту, маючи 33 очки та гру в запасі. Відставання від рятівного 16-го місця становить два бали.

Також, Неймар розглядає два варіанти продовження кар'єри.