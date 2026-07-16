Сергій Разумовський

Нападник Ліонель Мессі продовжує феєрити у складі збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2026.

Капітан аргентинської команди став одним із головних героїв півфінального матчу проти Англії. Мессі віддав дві результативні передачі, які допомогли збірній Аргентини здобути вольову перемогу з рахунком 2:1 та вийти до фіналу турніру.

До вирішального поєдинку чемпіонату світу Ліонель підходить із вражаючою статистикою. Аргентинець відзначався результативною дією у кожному матчі цього мундіалю.

Загалом у семи поєдинках ЧС-2026 Мессі забив 8 голів та віддав 4 асисти. Завдяки цьому він є головним претендентом на Золоту бутсу турніру. Також вісім м'ячів має нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе.

У фіналі чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини 19 липня зіграє проти Іспанії.

Статистика Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу-2026

Груповий етап. Аргентина – Алжир – 3:0

Мессі: 3 голи

Груповий етап. Аргентина – Австрія – 2:0

Мессі: 2 голи

Груповий етап. Йорданія – Аргентина – 1:3

Мессі: 1 гол

1/16 фіналу. Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 д.ч.

Мессі: 1 гол

1/8 фіналу. Аргентина – Єгипет – 3:2

Мессі: 1 гол та 1 асист

1/4 фіналу. Аргентина – Швейцарія – 3:1 д.ч.

Мессі: 1 асист

1/2 фіналу. Англія – Аргентина – 1:2

Мессі: 2 асисти

Загалом: 7 матчів, 8 голів, 4 асисти.