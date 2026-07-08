Сергій Разумовський

У півфіналі Євро-2026 (U-19) збірна України поступилася Німеччині.

Українська команда зуміла нав’язати боротьбу одному з фаворитів турніру та навіть першою вийшла вперед. Наприкінці першого тайму після подачі на Глюта синьо-жовті відкрили рахунок і отримали шанс піти на перерву з мінімальною перевагою.

Втім, втримати цей результат до свистка на перерву українцям не вдалося. Уже в компенсований до першого тайму час Штанге зрівняв рахунок, повернувши Німеччину в гру ще до початку другої половини зустрічі.

Після перерви німецька збірна більше контролювала м’яч і частіше діяла першим номером. Українці змушені були багато оборонятися, але при цьому не відмовлялися від спроб відповідати контратаками. Команда демонструвала характер, витримку та боролася до останніх хвилин.

Ключовий епізод стався вже у компенсований час другого тайму. Німеччина знову скористалася шансом наприкінці ігрового відрізка: Оньєка вдало відкрився під передачу Штанге та забив переможний м’яч.

Штанге став одним із головних героїв півфіналу, адже спершу відзначився голом, а потім оформив результативну передачу на вирішальний м’яч.

Завдяки цій перемозі Німеччина вийшла до фіналу Євро-2026 U-19. У вирішальному матчі турніру німецька команда зіграє проти Іспанії, яка у своєму півфіналі впевнено перемогла Хорватію з рахунком 3:0.

Євро-2026 (U-19), півфінал

Україна – Німеччина 1:2

Голи: Глют, 43 – Штанге, 45+1, Оньєка, 90+1

Україна: Домчак , Кокодиняк, Шерстюк, Дігтярь (к), Малов, Сорока, Люсін, Глют, Калюжний, Сикут (Оличенко, 46), Богданов (Попов, 89).

Німеччина: Хелльестрн, Педроса, Ерлейн, Шметгейнс, Нінк, Кульбріх, Катович, Лум, Штанге, Реймерс (Філдс, 75), Онієка (к) (Енгельнс, 90+3)

Попередження: Люсін (31), Кокодиняк (44) — Реймерс (74), Шметгейнс (85)

Відео: MEGOGO