Денис Сєдашов

Друга ракетка України Марта Костюк (WTA 13) пробилася до 1/2 фіналу Wimbledon-2026, перегравши у чвертьфіналі італійку Жасмін Паоліні (WTA 17). Матч тривав 1 годину 9 хвилин і завершився впевненою перемогою українки — 6:3, 6:2.

Костюк виконала три ейси, припустилася трьох подвійних помилок і за весь поєдинок не дозволила суперниці заробити бодай один брейк-пойнт. Натомість Марта впевнено тиснула на прийомі, реалізувавши 4 з 8 брейк-пойнтів. Паоліні завершила зустріч без подач навиліт і з однією подвійною помилкою.

За вихід до фіналу престижного трав'яного мейджора Марта Костюк посперечається з представницею Чехії Ліндою Носковою.

Паоліні — про матч з Костюк: «Марта демонструє чудовий теніс, це буде важка битва».