Друга ракетка України Марта Костюк (WTA 13) поділилася емоціями від перемоги над Жасмін Паоліні (WTA 17) та історичного виходу до півфіналу Wimbledon-2026.

Українська тенісистка подякувала глядачам на трибунах за потужну енергетику та зізналася, що гра на Центральному корті лондонського мейджора була її давньою метою.

Я вперше граю на цьому неймовірному корті і це мрія, яка стала реальністю. Завжди дуже класні емоції, коли граєш на найбільшій арені, демонструвати класне шоу та ще й здобути перемогу. Дякую всім за підтримку. Дійсно дуже приємно, коли тебе підтримує найбільший корт Wimbledon.

Мені тепер грати знову на наступний день — ще менше часу на відновлення.