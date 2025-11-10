Неймовірний подвиг Левандовського: поляк наздогнав легенду Барселони та увірвався в історію клубу
Форвард оформив хет-трик у матчі за каталонців
близько 1 години тому
Роберт Левандовський знову творить історію Барселони. Польський нападник наблизився до десятки найкращих бомбардирів каталонського гранда, здійснивши справжній футбольний подвиг.
У недільному матчі проти Сельти Левандовський оформив хет-трик, а Барселона здобула впевнену перемогу з рахунком 4:2. Ці три голи стали для поляка особливими – тепер на його рахунку 108 забитих м’ячів у складі синьо-гранатових.
Цей результат дозволив Роберту зрівнятися з Луїсом Енріке, легендарним іспанцем і нинішнім наставником ПСЖ, який також має 108 голів, але досяг цього показника за 300 матчів. Левандовський ж упорався з цим лише за 159 поєдинків.
Таким чином поляк уже випередив Неймара (105 голів), а також таких зірок минулого, як Роналдіньо, Педрі та Хосе Марі Бакеро.
До топ-10 бомбардирів в історії Барселони йому залишилося забити лише 12 м’ячів – стільки має Хосеп Ескола (120 голів), який наразі замикає історичний рейтинг.