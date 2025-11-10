Павло Василенко

Роберт Левандовський знову творить історію Барселони. Польський нападник наблизився до десятки найкращих бомбардирів каталонського гранда, здійснивши справжній футбольний подвиг.

У недільному матчі проти Сельти Левандовський оформив хет-трик, а Барселона здобула впевнену перемогу з рахунком 4:2. Ці три голи стали для поляка особливими – тепер на його рахунку 108 забитих м’ячів у складі синьо-гранатових.

Цей результат дозволив Роберту зрівнятися з Луїсом Енріке, легендарним іспанцем і нинішнім наставником ПСЖ, який також має 108 голів, але досяг цього показника за 300 матчів. Левандовський ж упорався з цим лише за 159 поєдинків.

Таким чином поляк уже випередив Неймара (105 голів), а також таких зірок минулого, як Роналдіньо, Педрі та Хосе Марі Бакеро.

До топ-10 бомбардирів в історії Барселони йому залишилося забити лише 12 м’ячів – стільки має Хосеп Ескола (120 голів), який наразі замикає історичний рейтинг.