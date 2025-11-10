Барселона завдяки перемозі над Сельтою наблизилась до Реала. Відео
Каталонці не горять бажанням дарувати чемпіонський титул
33 хвилини тому
Сельта в рамках 12 туру Ла Ліги вдома приймала Барселону. Матч у Віго завершився з рахунком 2:4.
Галісійці з перших хвилин дали зрозуміти, що легко чемпіону Іспанії не буде. В першій 45-хвилинці команди двічі встигли обмінятись голами.
Переломним моментом гри став гол Ямаля в роздягальню, що дозволив команді Ганса-Дітера Фліка піти на перерву з мінімальною перевагою.
По перерві інтригу в матчі поховав Левандовський, який у ворота Сельти відвантажив хет-трик.
Наприкінці матчу Барса після другої жовтої де Йонга закінчувала поєдинок вдесятьох. Перемога над Сельтою дозволила Барсі підійти на відстань трьох очок від лідируючого Реала.
Ла Ліга. 12 тур
Сельта - Барселона 2:4
Голи: Каррейра, 12, Іглесіас, 43 - Левандовський, 10 (з пенальті), 38, 74, Ямаль, 45+4
