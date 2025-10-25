Павло Василенко

Нападник Барселони Роберт Левандовський пропустить матч проти мадридського Реала. Схоже, головний тренер каталонців Гансі Флік вже знає, хто замінить поляка.

Нападник Барселони повернувся до клубу зі збірної Польщі з травмою стегна. Початковий прогноз передбачав 5-6 тижнів відсутності.

Травма 37-річного гравця означає, що він пропустить Ель Класіко у неділю, 26 жовтня. Незважаючи на це, Флік має всі підстави для задоволення. Очікується, що поляк повернеться до гри набагато швидше, ніж очікувалося.

Його відсутність у матчі проти Реала може бути дуже болісною для Барселони. Однак, схоже, тренер вже визначився з тим, хто вийде в стартовому складі.

Згідно з повідомленням каталонського видання Sport , Ферран Торрес буде атакуючою силою Барселони під час Ель Класіко, тоді як Ламін Ямаль та Маркус Рашфорд, як очікується, гратимуть на флангах.

Торрес провів дуже успішну першу половину сезону. Він зіграв десять матчів, забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу.

Іспанський гравець збірної нещодавно мав проблеми з травмою. Як повідомляє AS , нападник Барселони вже відновився і кілька днів тому отримав дозвіл лікарів повернутися до гри.