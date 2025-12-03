Сергій Разумовський

Шахтар номінально вдома сенсаційно вирвав лише нічию у матчі 14-го туру української Премєр-ліги проти Кривбаса (2:2). Попри втрату очок, команда видала надзвичайно яскраву гру з погляду індивідуальних дій: за даними пресслужби УПЛ, футболісти чемпіона здійснили 48 спроб дриблінгу за матч.

Такий показник став новим рекордом сезону 2025/26 в українській Премєр-лізі. До повторення власного досягнення минулої кампанії 2024/25 гірникам забракло зовсім трохи: тоді їхній максимум становив 49 спроб обіграти суперника в одному поєдинку. Отже, нинішній виступ у Львові майже зрівнявся з найкращим показником команди за останні сезони.

Водночас ефективність дриблінгу Шахтаря цього разу виявилася не надто високою. Із 48 спроб лише 22 завершилися успіхом, тож відсоток вдалих обіграшів склав 46%. Оборона команди Патріка ван Леувена в цілому зуміла впоратися з тиском.

У поточному сезоні Шахтар лідирує в чемпіонаті УПЛ не лише за кількістю набраних очок, а й за середньою кількістю спроб дриблінгу. Команда в середньому здійснює 25,91 спроби обіграти суперника на 90 хвилин ігрового часу. До топ-5 клубів ліги за цим показником також входять Металіст 1925 (21,31 спроби за матч), Карпати (20,47), Кривбас (19,34) та Колос (17,93).

Незважаючи на нічию, Шахтар продовжує очолювати турнірну таблицю Премєр-ліги, маючи в активі 31 очко та випереджаючи ЛНЗ на два бали. Кривбас має 22 набрані пункти й утримує п’яту позицію в чемпіонаті.

У наступному турі «гірники» зіграють на виїзді проти Колоса – цей матч запланований на суботу, 6 грудня, початок о 15:30. УАФ уже визначила арбітрів цієї гри.