Сергій Разумовський

Комітет арбітрів Української асоціації футболу оприлюднив повний перелік призначень суддівських бригад та офіційних осіб на матчі 15-го туру української Премєр-ліги. Як повідомляє офіційний сайт УАФ, усі поєдинки туру традиційно будуть проведені як з арбітрами на полі, так і за участю відеоасистентів, які користуватимуться системою VAR для перегляду спірних епізодів.

Першим у програмі туру запланований матч між Зорею та Карпатами. Головним арбітром цієї зустрічі призначено Дениса Шурмана, а відеоасистентом арбітра (VAR) буде Олександр Кальонов.

У суботу, 6 грудня, відбудеться одразу три поєдинки. У грі ЛНЗ проти Оболоні працюватиме суддівська бригада на чолі з Олексієм Деревінським, а за систему VAR відповідатиме Дмитро Панчишин. Центральний за вивіскою матч між Колосом і Шахтарем обслуговуватиме арбітр Максим Козиряцький, тоді як функції відеоасистента виконає Роман Блавацький. У зустрічі Кудрівка – Динамо головним рефері виступить Олександр Омельченко, а арбітром VAR стане Микола Балакін.

У неділю, 7 грудня, чемпіонат продовжиться ще трьома матчами. Протистояння Кривбаса та Олександрії судитиме Дмитро Кубряк, а допомагати йому з переглядом повторів буде Олександр Афанасьєв, який працюватиме на VAR. Поєдинок Металіст 1925 – Верес довірили Віталію Романову, а за роботу відеосистеми відповідатиме Олександр Шандор. У матчі Рух – Полісся головним арбітром виступить Денис Резніков, тоді як арбітром VAR буде Андрій Коваленко.

Програму 15-го туру завершить поєдинок понеділка, 8 грудня, у якому Полтава прийматиме Епіцентр. Цю зустріч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Сергієм Задираном, а на відеоповторах працюватиме Віктор Копієвський, який виконуватиме роль арбітра VAR.

Раніше тренера киян дискваліфікували на три матчі за нецензурні висловлювання на адресу арбітра матчу проти Шахтаря.