Павло Василенко

Будинок Джеймі Варді в Італії став мішенню зухвалих грабіжників. Нападник Кремонезе, який нещодавно перебрався до Серії А, отримав серйозні втрати після того, як група злодіїв увірвалася до його вілли на озері Гарда та викрала цінності приблизно на 80 тисяч фунтів стерлінгів. За попередніми даними, зловмисники проникли всередину через вікно й забрали ювелірні прикраси, годинники, готівку та інші дорогі речі – серед яких був годинник Patek Philippe.

Як повідомляє Daily Mail, поліція вважає, що злодії спеціально стежили за будинком та обрали момент, коли Варді був зайнятий матчем проти Роми на вихідних.

Варді та його дружина Ребекка проживають у розкішному особняку вартістю майже 2,3 млн євро в містечку Сало – історичному місці, колись пов’язаному з ім’ям Беніто Муссоліні.

Подружжя швидко звикло до італійського ритму життя: їх часто помічають у місцевих ресторанах та на набережній озера Гарда. Місцеві ЗМІ пишуть, що сім’я вже добре інтегрувалася у громаду та насолоджується новим етапом життя.

Влітку нападник приєднався до Кремонезе після 13 сезонів у Лестері, де він забив 183 голи. Варді називає життя в Італії «абсолютно блискучим», хоча й визнає, що «тихе містечко» виявилося значно жвавішим, ніж він очікував.

Після переходу до Серії А форвард забив два голи у восьми матчах.