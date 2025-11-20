Павло Василенко

Збірна Туреччини стала жертвою гучного пограбування після матчу з Іспанією, що відбувся у вівторок у Севільї. У роздягальні команди злочинці поцупили розкішний годинник вартістю близько 200 000 євро та два персні загальною сумою понад 120 000 євро. Кому саме належали коштовності, поки не уточнюють.

Пропажу виявили, коли персонал збірної повернувся до роздягальні після виконання всіх післяматчових процедур.

За останніми даними, усі викрадені предмети вже знайдено та повернуто власникам. Поліція здійснила щонайменше один арешт, але слідчі не відкидають можливість участі в злочині й інших осіб. Наразі встановлюється, чи був затриманий співробітником стадіону, чи сторонньою людиною, яка зуміла проникнути до охоронюваної зони.

Оперативне розкриття справи стало можливим завдяки злагодженій співпраці охоронної компанії Prosegur, поліції та Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF). Ці структури разом працювали над пошуком викрадених речей та переданням справи до судових органів.