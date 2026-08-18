Сергій Разумовський

Завершилися перші матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. За підсумками трьох поєдинків команди забили шість м’ячів, а в одному з матчів уболівальники голів так і не побачили.

У Софії болгарський Левскі приймав грецький АЕК. Команди зустрілися на Національному стадіоні Васіл Левскі, де протягом матчу створили чимало моментів. Загалом суперники завдали 28 ударів по воротах, однак жоден із них не завершився голом.

Матч завершився нульовою нічиєю – 0:0. Таким чином, перед повторною зустріччю обидві команди зберігають приблизно однакові шанси на вихід до основного етапу Ліги чемпіонів.

Особливим цей поєдинок став для українського вінгера Олександра Зубкова. Футболіст дебютував у складі АЕК після переходу з Трабзонспора. Українець з’явився на полі на 81-й хвилині та допоміг команді втримати позитивний результат у виїзному матчі.

Більш результативною виявилася зустріч у Загребі, де місцеве Динамо приймало норвезький Вікінг. Господарі дуже потужно розпочали гру та вже на старті поєдинку забили два м’ячі.

На шостій хвилині Діон Бельо скористався прострілом партнера та грудьми переправив м’яч у ворота суперника. Через чотири хвилини хорвати подвоїли перевагу. Цього разу Бельо виступив у ролі асистента, а результативною передачею скористався Матео Лісіца.

Норвезький клуб не знітився після невдалого початку та зумів швидко відігратися. Обидві результативні атаки Вікінга розпочиналися після передач Тобіаса Моя. Спочатку відзначився Петер Крістіансен, а згодом Златко Трипіч зрівняв рахунок – 2:2.

У другій половині зустрічі Динамо Загреб діяло активніше та частіше загрожувало воротам суперника. Водночас хорватам не вдалося реалізувати свої моменти. Удари футболістів обох команд здебільшого не досягали цілі, тому фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Ще один матч відбувся у Стамбулі, де Фенербахче приймав французький Ліон. Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму. На 40-й хвилині Лої Опенда скористався можливістю та вивів Ліон уперед.

Після перерви господарі змогли відновити рівновагу. На 47-й хвилині за Фенербахче забив Мейсон Ґрінвуд. У час, що залишився, команди не змогли схилити шальки терезів на свою користь, тож зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Перед матчами-відповідями жодна з команд не отримала вирішальної переваги. Вони відбудуться за тиждень

Кваліфікація Ліги чемпіонів. Раунд плейоф, перші матчі

Левскі – АЕК Афіни 0:0

Динамо Загреб – Вікінг 2:2

Голи: Бельо, 6, Лісіца, 10 – Крістіансен, 26, Тріпич, 39

Фенербахче – Ліон 1:1

Голи: Ґрінвуд, 47 – Опенда, 40