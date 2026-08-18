Сергій Разумовський

Барселона офіційно повідомила про перехід іспанського центрального півзахисника Родрі. 30-річний футболіст залишив Манчестер Сіті та продовжить кар’єру в складі каталонського клубу.

The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

Контракт із новим клубом розрахований до 30 червня 2030 року. Фінансові умови угоди Барселона не розголошує, однак у медіа повідомлялося, що гарантована сума трансферу становить 60 млн євро.

Окрім основної виплати, домовленість передбачає ще 11 млн євро у вигляді досяжних бонусів. Також у контракті прописані додаткові преміальні умови. У разі виконання всіх передбачених пунктів загальна вартість переходу може зрости до 76,5 млн євро.

Родрі приєднався до Манчестер Сіті влітку 2019 року. Англійський клуб тоді заплатив Атлетіко 70 млн євро за трансфер іспанського хавбека. За час виступів у складі містян футболіст став одним із ключових гравців команди та відіграв важливу роль у її здобутках.

Минулого сезону Родрі провів 33 матчі за Манчестер Сіті та відзначився двома голами. Одним із найвизначніших досягнень у кар’єрі Родрі стало отримання «Золотого м’яча» за підсумками сезону-2023/24. Іспанський півзахисник випередив інших претендентів завдяки стабільним виступам на клубному та міжнародному рівнях.

Також Родрі став чемпіоном світу 2026 року в складі збірної Іспанії. На тому турнірі він був одним із лідерів національної команди, а за підсумками змагань його визнали найкращим футболістом чемпіонату.