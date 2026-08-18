Жирона вперше зробила офіційну заяву щодо скандалу з Циганковим
Клуб обрав жорстку позицію
Віктор Циганков опинився в центрі скандалу після матчу Жирони з Леганесом (1:1). Український вінгер відмовився виходити на поле, а також повідомлялося, що після поєдинку відбулася бійка у роздягальні каталонської команди.
Сьогодні Жирона на офіційному сайті зробила заяву щодо Циганкова.
«ФК Жирона оголошує про порушення дисциплінарної справи проти Віктора Циганкова через його нещодавню поведінку.
Клуб вважає, що дії гравця можуть являти собою порушення його договірних зобов'язань та не відповідають стандартам поведінки, яких вимагає організація.
ФК Жирона захищатиме свої права та інтереси і вживатиме відповідних заходів у рамках цієї процедури.
Клуб наразі не робитиме жодних подальших публічних заяв з цього питання».
Контракт українського вінгера з іспанським клубом чинний до 30 червня 2027 року, але він має намір залишити команду вже зараз.
Авторитетний аналітично-статистичний портал Transfermarkt оцінює Віктора у 15 мільйонів євро.
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