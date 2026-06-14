Олександр Сукманський

Збірна Нідерландів розпочне виступ на чемпіонаті світу 2026 року поєдинком проти Японії. Для команди Рональда Кумана це чергова спроба наблизитися до омріяного титулу, який досі залишається недосяжним для триразових фіналістів мундіалів.

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Нідерландці впевнено пройшли кваліфікацію, не зазнавши жодної поразки. У восьми матчах команда здобула шість перемог, двічі зіграла внічию, забила 27 м’ячів і пропустила лише чотири. Також помаранчеві мають вражаючу серію у стартових матчах чемпіонатів світу — востаннє вони програвали перший поєдинок турніру ще у 1938 році.

Японія стала першою збірною, яка забезпечила собі путівку на мундіаль, а після завершення відбору продовжила демонструвати переконливі результати. Самураї виграли шість товариських матчів поспіль, серед яких особливо виділяються перемоги над Бразилією та Англією.

Збірна Японії проведе свій восьмий поспіль чемпіонат світу та традиційно вважається однією з найнебезпечніших команд серед прихованих претендентів на успіх. У двох попередніх стартових матчах мундіалів японці здобували перемоги, а на чемпіонаті світу 2022 року не програли в основний час жодній європейській команді.

В очних зустрічах перевага залишається за Нідерландами. Японська команда ще жодного разу не перемагала цього суперника, здобувши одну нічию та зазнавши двох поразок. Одна з них сталася на чемпіонаті світу 2010 року.

Серед ключових гравців Нідерландів варто відзначити Мемфіса Депая, який є найкращим бомбардиром команди та став одним із головних творців успішної кваліфікації. У складі Японії особливу увагу привертає Аясе Уеда, який безпосередньо взяв участь у десяти голах своєї збірної під час відбору.

Перед матчем Нідерланди мають кадрові втрати: Юррієн Тімбер пропустить турнір, а основний воротар Барт Вербрюгген зазнав ушкодження в останньому контрольному поєдинку. У японській збірній не зіграє Ватару Ендо, який залишив національну команду та завершив міжнародну кар’єру.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Нідерланди - Японія так: коефіцієнт на перемогу Нідерландів – 2.09, на перемогу Японії – 3.8. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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