Зірка збірної Нідерландів пропустить чемпіонат світу-2026
Він отримав розрив передньої хрестоподібної зв’язки в матчі АПЛ
близько 1 години тому
Півзахисник Тоттенгема Хаві Сімонс отримав травму і був винесений з поля на ношах у матчі 34-го туру АПЛ проти Вулвергемптона (1:0), який пройшов 25 квітня.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, у Сімонса розрив передньої хрестоподібної зв’язки. Нідерландець пропустить залишок сезону і повернеться в стрій в 2027 році.
Він пропустить чемпіонат світу-2026, який пройде з 11 червня по 19 липня. Збірна Нідерландів зіграє в групі F, де її суперниками будуть Японія, Швеція та Туніс.
