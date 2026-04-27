Володимир Кириченко

Півзахисник Тоттенгема Хаві Сімонс отримав травму і був винесений з поля на ношах у матчі 34-го туру АПЛ проти Вулвергемптона (1:0), який пройшов 25 квітня.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, у Сімонса розрив передньої хрестоподібної зв’язки. Нідерландець пропустить залишок сезону і повернеться в стрій в 2027 році.

🚨 BREAKING: Xavi Simons has torn his ACL and will be out for the rest of the season with Tottenham.



Xavi will be back to action in 2027.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2026

Він пропустить чемпіонат світу-2026, який пройде з 11 червня по 19 липня. Збірна Нідерландів зіграє в групі F, де її суперниками будуть Японія, Швеція та Туніс.

