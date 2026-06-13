Перша сенсація на ЧС-2026. Збірна Швейцарії не втримала перемогу над Катаром
Команди розписали мирову
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: Getty Images
У матчі першого туру ЧС-2026 групи В збірна Катару зустрічалася з командою Швейцарії. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1.
Швейцарці вийшли вперед на 17-й хвилини – нападник Брель Емболо реалізував пенальті. Катар відіграв у компенсований час. Після навісної передачі Буалем Хухі головою пробив точно в ціль.
Катар здобув перше очко на чемпіонаті світу – на домашньому ЧС-2022 програв усі три поєдинки.
ЧС-2026, 1-й тур
Група В
Катар – Швейцарія – 1:1
Голи: Хухі, 90+5 – Емболо, 17 (пенальті).