Павло Василенко

Ніко Вільямс готовий залишити Атлетік Більбао. Sky Germany надає оновлену інформацію щодо ситуації з іспанським вінгером.

Вільямс провів гідний сезон у складі Атлетіка: 22-річний гравець зіграв 45 матчів, забив 11 м'ячів і віддав сім результативних передач, і його ім'я, як і раніше, на слуху у найбільших клубів.

Вже відомо, що Баварія Мюнхен бачить іспанського гравця у своєму складі. Не менш важливо, що сам гравець хоче перейти до Баварії. Вільямс дав зрозуміти, що готовий переїхати до Німеччини.

Переговори тривають, але поки що угоди не досягнуто. У гравця високі фінансові очікування, які сягають 20 мільйонів євро за сезон.

Великі гроші також доведеться переказати баскам. Сума відступних становить близько 60-65 мільйонів євро, і Атлетік не має наміру вести переговори щодо зниження вартості гравця.